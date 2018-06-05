匯流新聞網記者藍立晴 / 綜合報導

蘋果（Apple）WWDC在台灣時間今（5）日凌晨1點登場，除了主角iOS操作系統迎來許多新功能與改變之外，在整場WWDC壓軸的macOS也是許多人關注的焦點。

蘋果CEO庫克（Tim Cook）在介紹新一代macOS Mojave時如此介紹這代操作系統：「受專業用戶啟發，但為每個人設計。」

今年macOS的角色顯然比往年更為重要，所受到的關注也並不亞於iOS。更重要的是，蘋果透露將讓開發者得以在2019年將iOS應用程式移植到macOS上！目前蘋果正在測試新的框架，在不久未來就能實現跨平台移植。

Safari的新功能：阻止偷偷跟蹤你的網站

而在蘋果發表最新的macOS時整場最為經典的地方，莫過於在介紹新的Safari功能時，偷偷酸了一下總是無所不用其極蒐集網路使用者各種數據的社群媒體龍頭Facebook。

自從「劍橋數據案」發生以來，個人數據以及隱私的重要性已在網路使用者心中悄悄上升。在蘋果網頁瀏覽器Safari的新功能中，當使用者瀏覽到特定網頁，Safari會主動阻止跟蹤功能，例如在Facebook站外的讚（Like）或評論（Comment），蘋果公司將會給網站一個簡化的系統，以防止瀏覽者的設備被辨識出來並接收到指定的廣告，讓類似Facebook等類似的網站更難追蹤使用者。

暗黑桌面、動態桌布…… macOS Mojave還有什麼新功能？

新的macOS終於有了「黑暗模式」（Dark Mode）使用者可以在三更半夜使用電腦時好好保護眼睛了。黑暗模式涵蓋了整個系統層面，除了選單與Dock列表之外，整個介面包括Finder、Calendar、Mail、Photos、iTunes等全換上對眼睛傷害較低的暗黑顏色。

在macOS Mojave中，新的動態桌面（Dynamic Desktop）功能將隨機更改桌布，每天都會更改桌布，較為可惜的是，目前尚不知道可否添加使用者指定的照片或只能使用蘋果的，蘋果也沒有透露動態桌面更換桌布的頻率。

另外，Finder加入了一項全新的功能Gallery View，透過圖像顯示檔案的方式，幫助使用者迅速找到想要的圖像資料，如照片或簡報，並且可在文件側邊顯示出檔案原尺寸，或者透過快速操作功能，直接旋轉照片或將多個文件組合為PDF、為檔案加入浮水印等。

在iOS上使用者時常用到的「截圖功能」已在今年獲得更新後變得更為便利，除了可以手動添加手繪筆記之外，還可以編輯完傳出後直接刪除等，這項功能也來到macOS上。

mac App Store迎來全新設計

mac app Store此次在介面上也迎來極大的改變，讓使用者對新增或更新的應用程式得以一目了然，除此之外，還將顯示不同類別的應用程式側邊欄。

此外，mac App Store第三方應用程式有了兩位強力合作夥伴的加入，它們分別是Office 365以及Adobe，後者更宣布即將在App Store推出Lightroom CC。此外，尚有Panic的Transmit、Bare Bones的BBEdit都將加入蘋果mac App Store。

在Mojave中，蘋果首次加入了mac版的News、Stock以及Voice Memo等應用程式，蘋果的智慧控制應用程式Home也來到了mac上。

新macOS的「動態堆疊」功能幫你主動整理桌面

新版macOS在幫助使用者整理檔案這方面新增了許多新功能，例如Dynamic Stacks（動態堆疊，暫譯）就可以在使用者完成設定後，依照檔案的類型、時間、標籤等自動堆疊於一處，避免桌面出現過度混亂的情形。

目前，蘋果已釋出了新版macOS的開發者測試版，將於本（6）月中旬釋出公眾測試版本，至於正式版macOS預計會在9月或10月正式問世。

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新聞照來源：翻攝自蘋果WWDC直播影片

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