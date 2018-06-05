原標題：印度空軍一架「美洲豹」攻擊機墜毀 飛行員身亡



中新網6月5日電 據「中央社」報導，印度軍方表示，當地時間5日上午，該國空軍一架美洲豹攻擊機從古吉拉特邦詹姆納加(Jamnagar)空軍基地起飛，之後墜毀在卡奇縣，飛行員傷重不治。

軍方發言人表示，這架美洲豹攻擊機是在進行例行訓練，約10時30分在卡奇縣(Kutch)蒙德拉(Mundra)墜毀。飛行員在飛機墜毀時，因受重傷而死。

一個調查法庭已受命調查這起墜毀事故的原因。

美洲豹攻擊機是由英國和法國聯合開發的雙引擎輕型攻擊機，印度空軍於1978年採用，並將這款飛機不斷升級，但迄今顯得老舊。

印度空軍今年事故頻傳，包括2月和4月分別有一架微型直升機和一架米17(Mi)直升機墜毀，3月也有一架軍用飛機墜毀。