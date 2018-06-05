原標題：受預算約束等諸多因素制約 印陸軍削減步槍購買數量

[環球網綜合報導]據《印度時報》6月4日報導，知情人士透露，由於受預算約束及為了儘快交付槍支，印度陸軍將下令僅訂購25萬支現代突擊步槍，這隻是原始總需求的三分之一。

知情人士稱，印國防軍中共有45萬名步兵，其中只有一半的人參與地面戰鬥，並將步槍作為主要武器。其他人均為支持力量。

報導稱，此舉是莫迪政府斥資2500億美元推動印度武裝力量現代化的部分舉措，因為步兵部隊在印控克什米爾和印度東北部有爭議的邊界地區持續面臨「致命衝擊」。然而，由於受到官僚體制的阻礙及軍方希望平衡其部隊需求與在莫迪「印度製造」項目下生產國產裝備的努力，從海外購買新設備的計劃受到一定程度影響。