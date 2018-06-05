關西國際大學校長濱名篤、亞大副校長陳大正簽訂合作交流備忘錄MOU，兩校展開實質學術交流



(中央社訊息服務20180605 16:11:19)日本關西國際大學校長濱名篤(Hamana Atsushi)偕同國際長川脇康生(Kawawaki Yasuo)5月30日到亞洲大學參訪，由亞洲大學副校長陳大正接待，陳大正副校長並關西國際大學校長濱名篤簽訂合作協議書MOU，兩校展開實質學術交水流。



陳大正副校長致詞指出，亞大是所年輕的大學，加速國際化是亞大辦學的重點，已與日本早稻田大學、京都大學、香港大學、香港中文大學、新加坡南洋理工大學等國際知名大學締結姊妹校，並配合新南向政策，深耕印尼、印度、新加坡、泰國、越南等新南向國家，締結姊妹校加強交流合作，且亞大擁有日本建築大師安藤忠雄設計興建的現代美術館、亞大附屬醫院，持續推動美學教育、醫療及健康產業發展，提升台灣國際地位及競爭力。



關西國際大學(Kansai University of International Studies)校長濱名篤表示，關西國際大學目前與亞太地區為中心的13個國家、45所海外大學結有合作夥伴關係，藉由此次MOU的簽訂拓展與亞大交流，並提供學生交換的機會，提升兩校間友好關係。國際長川脇康生也介紹關西國際大學的概況、優勢及教學特色，並秉持著「以愛為園」的理念應用在教育上，展現出關西國際大學對於教育的重視。



兩校進行未來合作的討論時，國際學院陳英輝院長特別介紹亞大今年精心策畫的2018夏日學校課程，亞大今年暑期即將開設「人工智慧」、「科技金融」、「語言與文化」、「文化與創意設計」、「網頁設計」、「老化預防」等9門學程，吸引450位亞大海外姊妹校學生短期研習交流機會。關西國際大學校長濱名 篤認為對於亞大辦學精神很敬佩，期許未來透過暑期交換、學期交換等方式，促進兩校的學術交流合作。



日本關西國際大學是所年輕、國際化的大學，設有人文學院、教育學院及保健醫療學院等，該校同時附設有難波愛之園幼稚園及關西保育福祉專門學校，與亞大幼教系、社工系進行研商有關幼兒教育及公評人、社會福祉等交流合作，此次簽約，促進兩校提升研究學術交流及學生交換機會。



日籍學生、休憩系齊藤準奈分享在亞大留學經驗，她說，亞大是所適合日本學生留學的大學，因為亞大有專為外籍生開設的中文課程，讓外籍生來就讀時可以學習中文，同時亞大有良好的師資及教學環境，讓她在亞大能夠愉快的學習，因此如果外籍生要來台灣留學的話，亞大是留學最好的選擇。



訊息來源：亞洲大學



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