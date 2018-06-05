高雄素食壽桃│壽桃塔訂做 祝壽與祭拜首選大台灣旅遊網 (2018-06-05 15:01)
【大台灣旅遊網TTNews記者林雅涵】
高雄專業素食烘焙坊「多喜素食麵包店」創立以來，始終製作「全素」、「奶素」與「蛋奶素」的烘焙食品，產品主要以日常麵包類、歲時節慶類、生命禮俗類、及諸神佛誕類等糕餅，如麵包蛋糕、餅乾茶點、月餅蛋黃酥、訂婚喜餅、小孩周歲所需要的紅龜，及祭祖或嫁娶所需的紅圓等多元化食品。
多喜素食麵包店以「核香綠豆椪」打響素食月餅名號之外，還有多款可供訂製「多喜壽桃」也是為人所津津樂道的特色之一。「多喜壽桃」以原料作法來區分有五種分別是麵粉壽桃、餅皮壽桃、麵包壽桃、鳳片糕壽桃與沙其馬壽桃，形狀如桃子般，各有其風味，各自擁有忠實的愛好者。
多喜素食麵包店表示，「鳳片糕壽桃」與「沙其馬壽桃」都是古早味的零嘴，頗受歡迎，保存期限較長，常訂製用來祭拜。市面常見的「麵粉炊壽桃」主要原料是麵粉與牛奶，保存期限較短，會像饅頭一樣硬掉，下次吃還要再蒸，有甜、鹹口味可選擇，其中鹹口味的以綠豆、香菇、核桃等為內餡，是多喜的招牌口味。麵粉炊壽桃的大小可以依照客人喜好製成有一粒一斤或六粒一斤。
「餅皮壽桃」是用烤的，吃起來較硬且香，保存期限較久，形狀可做扁桃型狀與直立形狀，扁桃能做成大中小的三種壽桃塔，裡頭的餡料有紅豆、綠豆、鳳梨及鹹料等可選。「麵包壽桃」是以做麵包方式來做壽桃，吃起來卻是麵包的口感，餡料一樣有可選擇紅豆、綠豆、奶酥及鹹料，麵包壽桃相當受年輕人喜愛，吃膩傳統麵粉壽桃的客人都會選擇訂購這款老少咸宜的麵包壽桃。
壽桃是非常具有意義傳承食品，傳統且相當普遍，在很多地方都能買到，但「多喜素食麵包店」用心集合各種經典壽桃的做法，並研發成素食風味的壽桃，帶給消費者多元體驗，是一種難得堅守傳承與創新，雖然都叫壽桃，但「多喜壽桃」的口感與風味就是不同，近年來，除了固定習俗的祝賀神明生日、用於長輩過壽祝賀外，不少年輕一輩的朋友，也會在慶生時訂購壽桃，增加歡樂氣氛的樂趣。
多喜素食麵包店提供客製化「素食壽桃」、「素食壽桃塔」訂製服務，吸引很多外地人慕名而來。店內食品皆為當天製作，特製產品需預訂後再製作出貨，用接單生產確保食品的新鮮可靠度，以確保品質新鮮度，歡迎來店詢問。（圖／多喜素食麵包店提供）
高雄素食‧多喜素餅蛋糕麵包坊：http://077156222.tw.tranews.com/
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