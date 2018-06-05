（中央社記者吳家豪台北5日電）美商晶片大廠英特爾今天舉行Computex專題演講表示，已與宏痋B華碩等台廠合作，將從2019年起推出業界首批具備5G連網功能的筆記型電腦與二合一裝置。



英特爾資深副總裁暨客戶運算事業群總經理宋義瀟（Gregory Bryant）今天在台北國際電腦展（Computex）舉行專題演講，除了分享對未來個人電腦（PC）的願景，還介紹一系列新技術，包括最新高效能Intel Optane固態硬碟，具有高耐受度與輕薄設計，能讓處理器減少等待資料的時間。



英特爾在今年稍早舉行的世界行動通訊大會（MWC）上談到在5G的領先優勢及5G的重要性。今天英特爾宣布電信商Sprint成為合作夥伴，在全球店面銷售內含英特爾處理器的5G連網電腦。



宋義瀟說，宏痋B華碩、戴爾、惠普、聯想以及微軟也都與英特爾合作，將從2019年起推出業界首批具備5G連網功能的筆記型電腦與二合一裝置。



宋義瀟表示，多數人已將PC視為日常生活的重心，超過80%的人使用PC完成各種事務；除此之外，工作的場所、方式、以及動機也不斷改變，人們彼此連繫的方式也有所改變，而科技就是推動這些變化的關鍵。



台北國際電腦展（COMPUTEX）今天起一連舉行5天，共有30國1602家廠商參與。（編輯：鄭雪文）1070605