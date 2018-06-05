今天的股東會結束後，87歲的台積電董事長張忠謀，正式開始他的人生新階段。

退休？其實他在54歲，一般人準備退休的年歲時，就沒有在美國選擇走上含飴弄孫的路徑，反而選擇到台灣擔任工研院院長，之後並創辦台積電，開啟了全球半導體產業的新篇章。

從1987年迄今，超過11000個日子，張忠謀與台積電團隊寫下了奇蹟。最後一場股東會上，他雲淡風輕的說，「很高興看到公司31年來的奇蹟式成長，不論是營收與獲利，還有世界上的重要性！」

事實上，比起單純的技術、產品創新，台積電的成功，是經營模式（business model）的創新。在台積電之前，半導體產業的運作模式，是由IDM（整合元件製造）廠一手把持，以Intel、德州儀器來說，他們自己設計晶片後，在自有的晶圓廠生產，並且自己完成晶片測試與封裝。

但在張忠謀開創的晶圓代工（foundry）模式中，台積電專注負責中段的晶片製造。一家新創的晶片設計公司，不需負擔動輒高額設廠費用，只要把一顆顆設計好的晶片，交由台積電生產就好。

回顧1987年，張忠謀創立台積電時，當時這個前無古人的商業模式，幾乎沒有人看好，甚至很少有人聽得懂。

張忠謀在美國一帆風順，但脫離了大公司德州儀器、大組織工研院，在56歲走上創業路，很多事情都不如他所願。要自己到處做簡報，向股東找錢，還要自己找人、建廠，每個環節都要從頭學起。

他自願從人生的高峰，走到低谷當中。如同美國知名作家強森（Spencer Johnson）在《峰與谷》（Peaks and Valleys）一書中所提：今天逆境中做的聰明事，會開創明天的順境。

強森還在書中說：到達下一個高峰的好方法，就是追隨你的理想願景。

現在來看，張忠謀想像出、並順利攀上了他人生的第二座高峰。這台積電商業模式的創新，也開創了全球矚目的臺灣半導體聚落。

「張忠謀的貢獻，實在不用人多言。」美國益華電腦（Cadence）創辦人黃炎松說。黃在矽谷待了三十多年，益華做的是IC設計上游的電子設計自動化工具（Electronic Design Automation），他對整個產業最深的感慨，就是極缺將才，「一將難求、千兵易得。張忠謀就是那個大將。」

中芯創辦人、前執行長張汝京，是張忠謀在德州儀器時期的部屬。他也曾經說，在這二、三十年的半導體時代中，「張忠謀的地位，沒有人能企及。」

積累了將近一甲子的歲月，張忠謀對全球半導體產業的深入瞭解，確實很少有人能夠望其項背。

「他記得的數字，比我記得的多。」前台積電財務長、TVBS董事長張孝威也回憶起他與張忠謀共事的日子。

張孝威多次被亞洲貨幣雜誌（Asiamoney）評選為「最佳財務長」，不僅抓財務趨勢的能手，看起報表也總能看到別人看不到的細節，但講到整個半導體產業與成長、衰退數字，張忠謀還比他還要厲害得多。

「我們不只把台積電當作商業上的夥伴，更重要的是，技術上的夥伴。」nVidia共同創辦人馬拉裘斯基（Chris A.Malachowsky）說，一直以來，雙方的互信與互助，是一段極為美好（wonderful）的關係。

如今在贏家通吃的晶圓代工行業中，已經是一場「台積電」與「非台積電」的戰爭！在張忠謀的深邃眼神裡，確實已經看穿了一切。