（高通Snapdragon 850行動運算平台）

美國高通公司（NASDAQ: QCOM）旗下高通技術公司今日在台北國際電腦展（Computex 2018）記者會中宣布與三星電子公司合作，聯手將具備頂尖Snapdragon X20 LTE數據機與高通AI引擎之高通Snapdragon 850行動運算平台，整合至未來的裝置中。

高通技術公司資深副總裁暨行動業務總經理Alex Katouzian表示：「基於過去一年針對常時啟動、常時連網PC推出的產品組合，我們非常高興與三星合作，聯手為消費者提供具備真正行動力，以及擁有生產力及娛樂性的Windows 10。為了拓展此類產品的版圖，與像三星這樣的行動領域領導者合作，對於幫助我們為消費者提供新一代的常時啟動、常時連網PC至關重要。」

（高通技術公司資深副總裁暨行動業務總經理Alex Katouzian）

Snapdragon 850行動運算平台設計旨在於PC中支援眾多各界殷切期盼的智慧型手機功能，並持續連線至LTE或Wi-Fi網路，讓使用者隨時隨地都能收到通知訊息以及實現近乎常時的資料同步功能。相較於前一代產品，此高效能的架構設計旨在支援系統級效能提升達30%、AI效能提升表現最高達三倍，以及達到1.2 Gbps的LTE連接速度與高達25小時的連續使用電池續航力，或在正常使用情況下，可帶來持續多日的電池續航力。

三星電子行動通訊事業部門策略行銷室負責人暨執行副總裁Kyungsik Choi表示：「三星瞭解消費者的獨特需求，致力各項創新，以支持行動化（on-the-go）的生活形態。我們與高通技術公司合作，採用Snapdragon 850行動運算平台，將讓我們得以為客戶提供常時啟動、常時連網的行動運算體驗。」

相較於現有的14奈米解決方案，透過10奈米先進製程的效能，Snapdragon 850行動運算平台能為行動用戶造就更輕薄、攜帶便利的無散熱風扇設計。此外，Snapdragon 850行動運算平台多項全新改良功能，可支援裝置內建的AI體驗，而使用者能體驗到相機、語音、電池續航力等方面的提升。此外，先進的繪圖功能與高品質音效設計旨在讓使用者在觀賞影片與拍照時能享受到最極致的娛樂體驗，透過運用Cortana數位助理、娛樂與安全方面的功能提高生產力，帶來完備卓越的Windows 10體驗。使用者現在能透過他們的常時啟動、常時連接PC輕鬆寫意地進行創作、分工、聯繫及分享。

搭載Snapdragon行動運算平台之Windows 10裝置預計將於今年稍晚在零售市場問世。欲瞭解更多Snapdragon行動運算平台詳細資訊，敬請瀏覽https://www.qualcomm.com/products/snapdragon.