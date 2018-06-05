王惠鈞院士榮任IUBMB會長 為台灣爭光中央社 (2018-06-05 15:50)
中央研究院士王惠鈞將於6日接任IUBMB（國際生化與分子生物學聯盟）會長，領導世界重要生化與分子生物學術組織。中央社記者姜遠珍首爾攝 107年6月5日
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