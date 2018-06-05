台灣學者王憶卿等出席首爾IUBMB雙年會中央社 (2018-06-05 15:50)
台灣生物化學及分子生物學會理事長、成功大學特聘教授王憶卿（左3）等，4日出席在首爾COEX舉行的IUBMB雙年會。中央社記者姜遠珍首爾攝 107年6月5日
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