王惠鈞在首爾唐獎專題演講擔任主持人中央社 (2018-06-05 15:50)
即將於6日接任IUBMB新任會長、中央研究院院士王惠鈞，4日在IUBMB雙年會，擔任唐獎專題演講主持人。中央社記者姜遠珍首爾攝 107年6月5日
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