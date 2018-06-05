匯流新聞網記者洪雅筠/綜合報導

一年一度的蘋果開發者大會WWDC今日在加州聖荷西會議中心盛大登場，就如先前外界所預測的，蘋果公布了iOS 12的更新以及相關細節，且相當讓人驚喜的是，這項升級讓新舊裝置都能受惠，更帶來了全新的用戶體驗，以下為本次蘋果開發者大會上iOS 12新功能的介紹。

Siri Shortcuts：客製化的Siri，用戶可增加語音指令

首先，是許多使用者相當熟悉的個人助理Siri。在智慧語音蓬勃發展的這兩年，Google與Amazon急起直追，因此，不論是在創新或技術上，許多人都認為他們已經大幅地超越了Siri，為了不讓外界看扁，蘋果這次為Siri帶來了更新。

現在iOS 12的Siri除了能夠透過聲控啟動各種服務外，還能在適當的時機提供用戶實用的建議，包含主動提醒使用者早上點杯咖啡，或是該在下午的時間進行身體訓練等等。此外，使用者能夠自行訂製語音指令，像是啟動導航、點亮家中燈泡，或與其他App協作提供更多方便的服務。

Screen Time：數位生活與健康的平衡，蘋果要解你的手機癮

就如先前外媒所報導，作為iOS系統更新的一部份，蘋果推出了一系列的數位健康工具，幫助用戶了解自己花費多少時間在使用iPhone、iPad上。

透過Screen Time 功能用戶可以得知自己在各App上花費多少時間；而睡眠時可啟動 Do Not Disturb 模式，螢幕上不會出現任何顯示新訊息及通知，避免使用者被亮光或通知所吵醒，此外，通知方式也改以不同 App做分類展開。

若是用戶想要更進一步的控管使用各種App的時間，可以開啟 App Limits 功能。

ARKit 2：遊戲互動更生動、有趣

蘋果發布了AR開發工具ARKit 2，其中除了新增了測量工具Measure，讓使用者能夠測量食物的長、寬、高，以及面積外，其也應用在遊戲當中，增加更多有趣的互動。例如樂高（LEGO）已利用ARKit 2開發新款AR遊戲，讓玩家在建立城鎮時增加更多有趣的互動效果。

同時，在開發者大會上，蘋果還公布了新的AR檔案格式USDZ（Universal Scene Description），不論是ARKit 2或USDZ都能讓不同App與使用者分享同一個AR體驗。

Memoji：自製專屬表情符號

接下來，就是更加有趣的 Animoji 了！iPhone X除了原先擁有的表情符號外，此次更新增了小鬼、無尾熊、老虎、暴龍4種可愛角色。而用戶現在還能透過強大的AR技術創建自己專屬的Memoji，包含帽子、眼鏡等配件，以及各種膚色、髮型。

FaceTime：新增多人群聊功能

iOS 12中，FaceTime終於新增最多可32人一起通話的群組聊天功能，且系統能判斷目前是誰在說話，並自動放大他的影像框。新的表情符號還可運用到FaceTime當中，並同時套入多種相機濾鏡，增加使用者在視訊中的互動趣味。

此外，其他iOS 12 的新功能還包含了，開放支援第三方地圖與導航的CarPlay、整合股市功能與財經新聞的Apple News，新的股票、書籍App設計，以及更加智慧的相簿分類與搜尋。

消息來源：wired

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