（中央社記者江明晏台北5日電）蘋果全球開發者大會（WWDC 2018）登場，公開4大系統新功能，3C達人Tim哥認為，最有亮點的部分在Siri「化被動為主動」，可以學習使用者行為，變得更人性化。



一年一度的蘋果全球開發者大會（WWDC 2018）美國時間6月4日在加州聖荷西會議中心揭幕，首日執行長庫克針對iOS 12、watchOS 5、tvOS 12、macOS Mojave四大系統公開全新功能與細節，並如外界預期，沒有發表新一代硬體產品。



3C達人Tim哥今天接受中央社記者訪問表示，最有亮點的部分在Siri「化被動為主動」，可以學習使用者行為，變得更人性化。舉例來說，每天開車經過星巴克，只要用戶有搜尋紀錄，未來行經此地，Siri就會提醒你買咖啡。



Siri會自動學習使用者的操作歷程，例如看電影時會自動開啟勿擾模式；眼看會議要遲到時，Siri會建議傳訊息給會議主持人。



Siri語音助理新增捷徑App，可將任何App功能與Siri整合，讓Siri在正確時間提出建議動作。Tim哥說明，Siri會為用戶動作提供「捷徑」，猜想到你的下一步。



Tim哥認為，照片功能的更新是另外一個小亮點。照片App新增「為你」（For You）標籤，可顯示在某一地點的最愛時刻影像。分享建議功能讓分享照片給朋友變得更簡單，收到照片的朋友也能回覆關於相同地點或活動的照片與影片。



不過，Tim哥認為，蘋果此次推出的新功能，有一些其實是有「陰影」，意即其他競爭對手的影子。



舉例來說，Memoji與趣味相機特效似乎在向三星致敬，今年2月底三星端出的S9系列上就能製作用戶自己的虛擬人偶；而FaceTime團體視訊最多可讓32人同時視訊通話，LINE早就推出類似功能。



Tim哥評論，蘋果這次的iOS 12新功能比較傾向完善和豐富既有功能，並自己推出一些第三方APP已有的功能。



他說，後續也可以關注，蘋果iOS 12是否真的讓iPhone 5S後繼手機在啟動APP速度變快、效能提升。



而讓果粉眼睛為之一亮的部分，還有蘋果新推出的ARKit 2開發工具，能讓開發者在全球最大的AR平台上，創造新奇的AR應用程式，樂高就攜手推出AR遊戲。



Screen Time功能則可設定使用iOS裝置的時間，回應市場對於現代人手機成癮的擔憂，但Tim哥認為，「市場會不會買單，還不知道」。



此外，針對其他值得一提的功能，Tim哥說，Watch OS新增讓Apple Watch可當對講機功能，Apple TV把杜比加進來，反映用戶越來越重視音效體驗的需求。（編輯：張良知）1070605