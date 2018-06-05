（中央社記者姜遠珍首爾5日電）中央研究院院士王惠鈞即將於6日，在首爾從現任會長吉諾瓦特（Joan Guinovart）手中接掌IUBMB（國際生化與分子生物學聯盟），領導世界生化與分子生物學龍頭組織。



4日在首爾開幕的2018 IUBMB大會，於開幕儀式後，安排唐獎第一屆生技醫藥得獎人Tasuku Honjo（本庶佑）擔任Tang Prize/IUBMB講座主講人。講座由王惠鈞主持，全場共計約有2500位與會者聆聽演講，盛況空前。



王惠鈞對中央社記者表示，這次來到首爾的主要任務是接任IUBMB國際學會的會長，IUBMB在全球4大州設有區域組織，共80個國家及地區參與，在生物科技及分子生物生命科學領域扮演相當重要的角色，是生技醫藥領域發展重要學術組織。



王惠鈞說，這次大會安排本庶佑擔任主講人外，也向IUBMB及與會人士介紹唐獎教育基金會，希望借此機會向國際社會推介台灣在生化生物領域的成就。



台灣生物化學及分子生物學會理事長、成功大學特聘教授王憶卿對中央社記者說，為慶祝台灣優秀的學者王惠鈞院士擔任IUBMB總會的會長，台灣有20名學者前來參加此一非常豐盛的科學饗宴，希望在這科學活動中能夠彼此交流，得到新進技術知識。



唐獎教育基金會執行長陳振川說，王惠鈞院士為享譽國際的生化及分子生物學研究學者，在這次大會榮接為期3年任期會長，是台灣之光。過去，在其與翁啟惠前院長力促下，唐獎基金會支持相關教育計畫，包括發展互動和圖片學習平台推動教育計畫，以及贊助年輕傑出科學家參加聯盟主辦學術會議旅行獎勵，期能增加他們研究成果關注度及增進國際合作，成效卓著。



王惠鈞也肯定唐獎經由重要國際平台，增進專業團體認識唐獎創立宗旨，並鼓勵年輕研究人員致力科技創新及貢獻的努力。（編輯：陳惠珍）1070605