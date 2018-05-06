▲明（ 7 ）日晚間鋒面接近，西半部地區天氣明顯轉變，將出現局部短暫陣雨或雷雨。（圖／NOWnews攝影中心）

今（ 2018 ）年第一道梅雨季鋒面即將報到。根據中央氣象局資料顯示，這個周末風向轉為西南風，北部及中南部白天高溫都超過 30 度，到了明（ 7 ）日還會更熱。不過，由於鋒面接近，明晚西半部地區天氣明顯轉變，將出現局部短暫陣雨或雷雨。

▲本周梅雨鋒面接近，全台各地降雨機率相當高。（圖／翻攝自「報天氣－中央氣象局」臉書）

氣象局表示，明日白天各地大多仍為多雲到晴的天氣，西半部地區高溫有機會來到 33 度至 35 度；午後各地山區可能出現局部短暫雷陣雨，並隨著西南風往東擴展到宜蘭、花蓮平地。

晚間起鋒面逐漸接近，各地都有局部短暫陣雨或雷雨出現，周二（ 8 日）則是梅雨季的「重頭戲」，因此波鋒面結構完整，不穩定的條件該有的都有了，全台各地降雨機率都相當高，甚至會有局部大雨、豪雨發生。

氣象局也提醒，這道鋒面抵達後，會在台灣附近徘徊一陣子，天氣將會斷斷續續下雨，全台溫度也會稍稍下降，北部及東部地區 22 至 26 度、中部地區 23 至 28 度、南部地區 24 至 30 度，一直影響至周四（ 10 日），民眾出門務必攜帶雨具，遇到閃電、雷雨還是避一避比較安全。