【大成報記者杜忠聰/臺南報導】溫馨的五月天，一年一度的母親節即將到來，藍晒圖文創園區聯合園區內店家、成大管弦樂團以及台南大學，在5月5日至5月6日兩天，提前為母親節暖場，也邀請大台南的朋友們帶著最親愛的媽咪來藍晒圖散散步，過個文青風格的母親節！5月5日由成大管弦樂團帶來多首膾炙人口的音樂演出，點綴溫暖的午後時光，也讓來到藍晒圖走逛的遊客驚喜連連；而5月6日(日)登場的「與仁同行 南大之愛」聯合公益市集，活動從下午2點半開始持續到晚上8點半，由台南大學經管系師生集結了臺南在地店家，包括小風吹午後鹹派、不聞不問手工藝品、昕生活手工皂、繽紛水晶創作、延平社區發展協會、瑞復益智中心等共20個品牌現場設攤，除了手作攤位，也邀請台南大學吉他社、南台科大吉他社、依仁國小跳鼓陣和協進國小的音樂表演，當天活動收入將捐贈20%給華山基金會等機構。負責籌備市集活動的臺南大學劉子歆老師說，藉由這個機會，讓學生與不同領域的優秀團隊與人才接觸、合作，認識「社會企業」的實質內涵與運作，除了傳達取之於社會、用之於社會的概念之外，也作為學生學習的一環。除了廣場活動，園區的店家們，也為了母親節精心準備了各式各樣的優惠及手作課程，包括巧手貓X城市貓、造研所、聚珍‧臺灣、W Jewelry銀製所、陶作坊、Our Bar、layoo來喲、Bon Joy好悅設計、ZAZAZOO、蘭都‧西門1917、拍拍-生活提案所等，歡迎您和藍晒圖文創園區的店家們，一起度過溫馨歡樂的母親節，也祝全天下的媽咪們，母親節快樂！藍晒圖文創園區營運中心執行長胡榮哲說：「藍晒圖園區不僅適合拍照打卡，同時也提供優質的表演場地給需要展演的學生團體或是藝術創作者，歡迎各界多加運用。」更多活動詳情請上「藍晒圖文創園區」官方網站、Facebook粉絲團查詢，或致電06-2227195營運管理中心洽詢。