【大成報記者杜忠聰/臺南報導】2018母親節倒數一週就要來臨了，作為兒女總是煩惱要送什麼表達感謝之意，新光三越台南新天地為顧客著想，列出媽媽界最受歡迎的商品，包準今年的禮物讓媽媽滿意度破表！首推輕奢飾品 讓媽媽放閃無極限飾品讓媽媽將兒女的心意天天放在身上，Pandora推出2018全新母親節系列，以愛心設計訴說你對媽媽最深的愛意，5月1日至5月13日還有一年僅一次消費滿5,188元即贈全新限量銀釦頭硬環的活動，好康不可錯過！Folli Follie的Heart 4 Heart系列以四顆愛心組合出經典幸運草系列，每一瓣葉子分別代表著愛、美、希望與承諾四種涵義，此款項鍊推薦價5,390元，價格高貴不貴同時正中媽咪心意！美型廚房電器 讓媽媽FUN鬆料理近年家電功能越來越簡潔便利，外型也講求簡約時尚，Moi kitchen推出外型深受婆婆媽媽最喜愛「喜氣紅」KitchenAid手持料理棒專業版，無論是調理果汁、冰沙、濃湯還是研磨咖啡粉，讓媽媽從嘗試不同的烹飪手法找到料理的樂趣，母親節下殺66折 獨家特價5,900元；Nespresso Pixie膠囊咖啡機同是母親節禮物的好選擇，母親節優惠價3,300元，就算再忙碌，也能輕鬆、快速享用一杯香醇的咖啡提神，讓媽媽永遠精神滿點！名人同歡慶佳節 幫媽媽一圓歌星夢眾多品牌邀請藝人來台南新天地一同歡慶母親節，5月12日14:00-15:00象印邀請莫允雯擔任一日店長，親自示範悶燒杯料理法，輕鬆打造美味家常菜、5月13日13:30-17:30邀請型男主廚陳秉文老師，利用電子鍋及萬用鍋來場料理示範秀，在母親節的週末，不僅能與男神、女神近距離互動，現場也將推出活動限定優惠，希望帶給台南的媽媽們最尊寵的享受；此外，台南新天地5月12日18:00-20:30在小西門內街舉辦的《超級金嗓女王夜》，讓媽媽與大家一同大聲歡唱，活動當天邀請到專業的評審老師從音色、音準等方面作評比，前三名還可獲得新光三越台南新天地準備的獎狀及精美禮品，讓媽媽在今年母親節留下美好的回憶！