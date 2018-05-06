南大舉辦聯合公益市集 邀您一起「與仁同行」大成報 (2018-05-06 20:43)
「企業倫理」一直是管理學界熱門研究領域之一，南大經管系大學部四年級、科技管理碩士班、科技管理碩士在職專班及高階管理碩士在職專班（EMBA）合計共百餘名學生，在劉子歆系主任帶領下，以學以致用的精神，結合行銷企劃、文創美學與專案管理等專業知識，透過與華山基金會合作舉辦「與仁同行×南大之愛聯合公益市集」活動，讓莘莘學子走出校園投入公益。
南大經營與管理學系劉子歆系主任表示，籌備與規劃的過程中，學生們絞盡腦汁並動員各自的人際關係，實地走訪並說服21家具備企業倫理精神的微型或中小型企業或個人創業者參與活動，學生們主動付出的拼勁，令人感動。希望能藉此活動，實踐大學社會責任，幫助社會弱勢族群，也促進學生們善用「創新」與「利他」等永續經營的重要元素，培養助人為樂的精神。
參與此次聯合公益市集的商家，橫跨食品、茶飲、服飾、手作飾品、盆栽、寢具、木製品、插畫等不同領域，當日除了市集更邀請國立臺南大學及南臺科技大學的吉他社，以及臺南市仁德區依仁國小跳鼓陣等單位現場表演，活動豐富精彩，歡迎民眾蒞臨共襄盛舉，一同發揮愛心做公益。活動詳細資訊可洽詢南大經營與管理學系黃先生(06-2606123轉7731)。
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