【大成報記者杜忠聰/臺南報導】國立臺南大學經營與管理學系科技管理碩士班為實踐社會責任之精神，於5月6日下午2時30分至晚上8時30分在臺南市藍晒圖文創園區結合20多家臺南在地商家，辦理「與仁同行×南大之愛聯合公益市集」活動，並將當日所得捐助華山基金會麻豆愛心天使站。「企業倫理」一直是管理學界熱門研究領域之一，南大經管系大學部四年級、科技管理碩士班、科技管理碩士在職專班及高階管理碩士在職專班（EMBA）合計共百餘名學生，在劉子歆系主任帶領下，以學以致用的精神，結合行銷企劃、文創美學與專案管理等專業知識，透過與華山基金會合作舉辦「與仁同行×南大之愛聯合公益市集」活動，讓莘莘學子走出校園投入公益。南大經營與管理學系劉子歆系主任表示，籌備與規劃的過程中，學生們絞盡腦汁並動員各自的人際關係，實地走訪並說服21家具備企業倫理精神的微型或中小型企業或個人創業者參與活動，學生們主動付出的拼勁，令人感動。希望能藉此活動，實踐大學社會責任，幫助社會弱勢族群，也促進學生們善用「創新」與「利他」等永續經營的重要元素，培養助人為樂的精神。參與此次聯合公益市集的商家，橫跨食品、茶飲、服飾、手作飾品、盆栽、寢具、木製品、插畫等不同領域，當日除了市集更邀請國立臺南大學及南臺科技大學的吉他社，以及臺南市仁德區依仁國小跳鼓陣等單位現場表演，活動豐富精彩，歡迎民眾蒞臨共襄盛舉，一同發揮愛心做公益。活動詳細資訊可洽詢南大經營與管理學系黃先生(06-2606123轉7731)。