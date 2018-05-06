【大成報記者杜忠聰/臺南報導】夏都城旅4月中旬開幕至今，「城食百匯｣自助餐及大坪數住房空間，累積不少好評，不僅菜色令人驚艷，放鬆的服務及舒適的空間令人印象深刻。位於3F最新餐廳品牌「城旅軒｣即日起至五月十三日推出「母親節感恩饗宴｣美饌桌菜，讓全家歡聚美味時刻同時感恩媽咪!為犒賞媽咪們平常下廚的辛勞，滿足媽咪們的味蕾，夏都城旅3F最新餐廳品牌「城旅軒｣推出「母親節感恩饗宴｣，即日起至5/13限定推出，每桌十人NT10,000元+10%，每桌六人NT6,000元+10%。此次母親節饗宴為主廚精選菜色並結合中、西、日、港四大元素，顛覆您的味蕾。首先，「溫馨感恩珍味集｣以酸甜口感的冷盤五味小花枝、三絲脆蜇絲、沙拉魚卵，搭配順口滑潤的蔥油水晶雞及香味十足五香腱子肉揭開味蕾序幕。「奶油蛤蜊海大蝦｣選用新鮮草蝦加入黃金蛤蜊原汁及鮮奶油，以西式手法烹調，呈現濃郁滑順的口感。日式風味的「和風海味米糕盤｣，多樣新鮮海鮮，淋上特調日式和風醬，再襯上台灣道地傳統米糕，搖身變成風味十足、衝擊口感的一道特色料理。其中，「港式脆皮炸春捲｣由港籍國宴主廚大師級人物何炳權老師傅親自指導料理，以紅蘿蔔、美白菇、芹菜、洋地瓜、肉絲為內餡，交疊港式春捲皮油炸後帶出層層酥脆口感。何炳權老師傅說：「炸點心最重要的是火候，表皮才會香酥不油膩，口感才好。」壓軸好料反而是甜湯「椰香琥珀西米露｣，用料不簡單，選用富含膠原蛋白的桃膠又稱為桃樹膠，是由核桃樹上自然分泌出來的桃樹油，結合椰奶及西米露，口感香滑順口，讓媽咪吃出Q彈好氣色。此外，業者表示，3F全新的城旅軒以雅緻的包廂設計可移動式隔間，能因應不同空間做變化，客人在不被打擾的空間，能盡情享受豐饒美饌及自在暢談相聚時光。母親節期間則將視訂位狀況做安排，期待能給予顧客的味蕾與空間感受更加升級。