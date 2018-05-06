市場參與方建議成立不動產投資基金自律監管組織，監管層正在研究推進北京新浪網 (2018-05-06 22:14)
【市場參與方建議成立不動產投資基金自律監管組織，監管層正在研究推進】多方市場參與者向監管層建議，在借鑒美國全美房地產投資信託協會（NAREIT）成功經驗的基礎上，結合中國市場的特點，統籌不動產證券化相關參與方自律監管，將住房租賃企業、資產證券化管理人、物業運營服務機構、房地產估價機構、評級機構等市場參與方納入監管體系，規範房地產投資信託基金市場的發展。（中證）
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