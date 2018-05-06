香港將成立粵港澳大灣區發展辦公室北京新浪網 (2018-05-06 22:23)
新華社香港5月6日電（記者張歡）香港特區政府政務司司長張建宗6日發表網誌表示，在粵港澳大灣區發展規劃(以下簡稱《規劃》)出台後，特區政府政制及內地事務局將儘快成立「粵港澳大灣區發展辦公室」，在香港專責協調國家相關部委、廣東省政府、澳門特區政府，以及香港特區政府相關政策局和部門，統籌落實《規劃》的工作。
同時，辦公室也會主動聯繫商會、專業團體和相關參與者，宣傳大灣區建設為香港企業和人才帶來的機遇，並聽取意見，使相關措施更切合業界需要。
張建宗談到，大灣區建設的一項重點工作就是粵港澳攜手打造國際科技創新中心。而在文化創意產業領域，香港與大灣區的其他城市擁有地緣、文化相近性，所以合作發展空間很大，並且大灣區貼近龐大的內地市場，加上三地將共同建設青年創業就業基地，集聚青年人才，可為青年人帶來創業就業發展機遇。
張建宗還指出，《規劃》出台後，為了讓香港市民認識大灣區，特區政府將通過媒體和網站推廣大灣區建設，鼓勵商會、專業團體等舉辦與大灣區相關的活動，讓社會各界了解大灣區建設將為香港帶來的新機遇。
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