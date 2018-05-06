看看有你嗎？《國務院大事我知道》2018年第3期獲獎名單公佈啦！北京新浪網 (2018-05-06 22:18)
《國務院大事我知道》2018年第3期獲獎網友名單公佈啦（詳見附表）！
經隨機抽取，本期共有100名參與答題的幸運網友分別獲得中南海郵局明信片和中國政府網效率手冊，獎品將在抽獎后15個工作日寄出哦。快來看看有沒有你！
新一期《國務院大事我知道》已經開始了，我們為你準備了小紀念品，歡迎繼續參與！
【2018年第5期（4月）答題產品入口】
【《國務院大事我知道》專題入口】
附：獲獎名單
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