中職富邦悍將隊6日在新莊主場舉辦主題日「索向披靡－SOLO」，邀請電影星際大戰中人物角色為比賽開球，並在球員進場時列隊歡迎，富邦球星胡金龍（前右2）、陳凱倫（前右）也在現場玩了起來。中央社記者張新偉攝 107年5月6日