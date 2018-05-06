原標題：專訪：馬克思是時代的見證人——訪《２１世紀資本論》作者托馬斯·皮凱蒂



新華社巴黎５月６日電 專訪：馬克思是時代的見證人——訪《２１世紀資本論》作者托馬斯·皮凱蒂

新華社記者韓冰 應強

馬克思是時代的見證人，對其所處的時代具有強大的洞察力，《２１世紀資本論》的作者、法國經濟學家托馬斯·皮凱蒂日前在接受新華社記者採訪時如是說。

《２１世紀資本論》在美國出版２個月內賣出５萬冊以上，登上《紐約時報》的暢銷書榜、亞馬遜網站的圖書排行榜榜首。諾貝爾經濟學獎得主保羅·克魯德曼更是在《紐約時報》連續發表評論稱，這本書是「最近十年來最重要的經濟著作」。

在馬克思誕辰２００周年之際，皮凱蒂在其位於巴黎１４區茹爾當大街的辦公室內接受了記者的採訪。

在回答如何評價馬克思及其著作的提問時，皮凱蒂說，馬克思是１９世紀殘暴的私有制的見證者，對他所處的時代具有強大的洞察力。他在有關１８４０年至１８５０年間法國革命的一系列著作中，對不同力量、不同社會群體之間的關係進行了十分精彩的分析。假如讓我給學生們推薦一本馬克思的書，我會推薦《１８４８年至１８５０年的法蘭西階級鬥爭》這本書。

在研究方面，皮凱蒂關注財富不平等現象，並在馬克思的著作中找到了共鳴。他說，馬克思揭示了他所在的時代是一個收入差距懸殊、財富分配非常不均的世界。「我在研究中感到十分震驚的是，馬克思解釋的這一不平等現象——一個我們本以為在二戰後已經消失的現象，實際上自上個世紀８０年代以來開始回潮，資本再度重新集中，資本的權力開始膨脹，令人回想起１９世紀的情形……」

假如馬克思重生在今天，您會向他提什麼問題？對此，皮凱蒂回答道，我會很好奇他會如何看待當今社會和企業的組織方式，以及如何思考和看待過去２００年來的世界變化。