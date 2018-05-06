富邦悍將主題日 索向披靡（1）中央社 (2018-05-06 22:30)
中職富邦悍將隊6日在新莊主場舉辦主題日「索向披靡－SOLO」，邀請電影星際大戰中的人物角色為比賽開球。中央社記者張新偉攝 107年5月6日
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