▲年底選戰逐漸升溫，台北市長柯文哲大打政績牌， 6 日於臉書推銷八橫八縱交通規畫。（圖／北市府提供）

台北市長柯文哲積極推動八橫八縱幹線公車路網，其中 5 條路線去（ 2017 ）年已經上路，成效相當不錯，今年 4 月 2 日再增加忠孝幹線、信義幹線、南京幹線等 11 條路線，以「類捷運」系統模式密集發車，搭配轉乘享半價優惠，提供民眾更快速、便利的服務。至於為何要推動八橫八縱幹線公車？柯文哲今（ 6 ）日在臉書親自解答，強調「只有加強公共運輸服務，讓大家願意『從開車變搭車』，台北市的交通問題才有機會被解決」。

柯文哲表示，目前台北捷運環狀線的中環段預計年底完工，「萬大線」、「信義線」東延段也已著手動工；除了中環段外，距離新的捷運上線至少還要 6 年時間，為了在這段時間加強公共運輸服務，因此在主要幹道上建立了幹線公車系統，若在忠孝東路上移動，就搭乘忠孝幹線，直接明瞭。

自去年 5 條幹線公車先行，乘車人數確實明顯增加。柯文哲解釋，八橫八縱就是一個「類捷運」的概念，班次密集、最快 4 分鐘一班，且享有跟捷運一樣的半價轉乘優惠，而吃到飽定期票上路後，短程的接駁公車相較過去更被民眾接受。他也提到，只有加強公共運輸服務，讓大家願意「從開車變搭車」，台北市的交通問題才有機會被解決。

網友看了後紛紛表達贊同，留言「八橫八縱配 1280 定期票根本賺翻」、「爽啦！ 1280 整個台北任意移動」、「比全免費實際多了」、「反觀高雄接駁公車，一班都 20 分鐘間距，晚上更慘」，更要他年底打臉藍綠，替他加油打氣；不過也有網友狠酸「台北市早就有規畫轉乘公車了，例如紅線、棕線等等」、「換湯不換藥，轉乘公車本來就有優惠」，引發熱議。