















民進黨與台北市長柯文哲的盟友關係是否有變化，在最終決定出來之前，目前仍是未知數，但為了穩固基本盤，民進黨向自己提名人選的態度越來越明顯，但若是這樣，外界認為最後會是國民黨得利。2018台北市長選舉，將代表國民黨參選的丁守中，已經展開拜票掃街行程。大打恢復重陽敬老金，藉機吸引不滿柯文哲的票源，不論年底這一戰，民進黨最後是否與台北市長柯文哲合作，丁守中說，頭號敵人只有一個，就是柯文哲，「他們(民進黨)最大的戰略目標，就是不要讓國民黨執政，所以說除非他們完全輸的情況之下，不管推不推人柯P都都是輸的情況之下，恐怕他們才會考慮推人，所以說我們現在一切都是以柯P為我們最主要的對手。」目標鎖定，力求收復首都，丁守中還要以母雞帶小雞的精神，拉抬國民黨市議員的選情。相較於國民黨的全力衝刺，民進黨是否禮讓柯文哲還在游移不定，為了鞏固基本票，自提人選的態勢越來越明顯，最後是否會三分天下，成了柯文哲連任之路的第一挑戰。柯文哲表示，「對我來講我也沒什麼好擔心的，反正每天就做自己喜歡做的事情，一直做下去就好，你做得好人家就選你，你做不好每天在想什麼三角聯盟兩極對抗，台灣應該要有機會跳脫這些東西。」柯文哲還是對自己很有信心，但未來，柯綠若同盟，民進黨恐怕要面對黨內分裂，流失其他縣市的選票；反之，若柯綠相爭，泛綠分裂，對藍營而言，將是一大利多。這場首都之戰，誰比較有贏面，先看民進黨下一步怎麼走。