















母親節快到了，以往是送康乃馨，洛陽花的大月，但買氣不如預期，價格跌了至少一成，農民表示，除了產量增加導致價格跌，也和民眾慶祝的方式改變有關。農民忙著在田裡採收，一朵朵的康乃馨準備出貨，雖然今年算是豐收，不過農民擔心價格不如預期，「康乃馨的生長方面很順，相對的產量會豐收，所以在價格方面，可能會稍微跌一點。」產區最大的彰化田尾，栽種面積有40公頃，今年受到氣候穩定，產量增加兩成，不過價格反而沒有明顯上揚，縣府農業處表示，這個月三號彰化花卉市場均價，每把10 朵均價，只有43.2元，比去年均價50元掉了超過一成，不少民眾說，歡度母親節不見得要送花，「花會枯萎掉呀，比較沒有保存價值，可能還是會以吃飯，比較實際點吧。」也因為價格比往年低，彰化縣府表示，已經編列預算購買加強行銷，產地的田尾鄉農會，也啟動收購機制。彰化田尾鄉農會總幹事楊春枝說，「這次我們也幫農民收購大概十一、十二萬枝，把這個量銷售以後，我想其他的康乃馨花農價格就能夠揚高。」農會表示，四月中旬每支產地價，大約二至三元，農民說實在不敷成本，農會啟動收購十萬支康乃馨，加工包裝幫農民促銷，目前產地花價大約每朵五元以上，希望解決農民困境。