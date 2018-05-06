高雄港領港船碼頭又見污水亂排公視 (2018-05-06 00:00)
高雄港領港船碼頭，這20年來常有黑色的汙水，高雄市環保局從去年開始沿下水道向水頭追查， 至今已查獲數家食品或冷凍工廠未依規定排放，但尚未查出黑水的汙染源，這一週碼頭更出現汙水，環保局表示將持續追查。
領港船靠岸，再度發現高雄港74號碼頭裡一陣惡臭，海裡也出現大片黑色汙水，而且這次還有像土黃色汙水，碼頭附近作業員覺得看起來水肥，「很像是那種化糞池的東西浮在上面，味道滿臭的。」
高雄港將近20年來常被排入有腥臭味的黑色汙水，去年高雄市環保局和港務局就已重視這個汙染現象，追查汙染源，沒想到黑色汙水還沒完全杜絕，又出現不同的汙染問題，量最大時幾乎整個碼頭佈滿土黃色汙水，看起來相當驚人。高雄港務局勞安處長張憲章表示，「有時候附近的一些冷凍廠，它所排放的(汙水)有時候是這種養分比較高一點，容易產生藻華，這部分我們會跟市政府實際的來協調。」
環保局強調，經去年追查已查獲並開罰幾家違規排放的冷凍工廠和食品工廠，不過都無法判定是黑色汙水的直接汙染源，目前已另外鎖定對象，等進入作業期就會前往突襲稽查，也會對土黃色汙水另啟調查。
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