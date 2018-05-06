















托育政策催生聯盟調查，台灣女性因照顧子兒離開職場後，再度回去的比率約只有5%，托育支持系統不夠完善是最大問題，聯盟發起成立「公共保母資訊平台」，希望建立父母跟保母互信安心的托育管道。一歲七個月的林小弟弟，開心吃著米餅，生在雙薪家庭的他，目前周間都在保母家，林先生和太太原本也希望自己帶小孩，但擔憂一離職，就回不去了，林先生說，「就是生完以後一直在猶豫說，要不要請育嬰假、要不要繼續工作這樣子。」李先生則有相同擔憂，「希望母親也可以不用一整天照顧小朋友，可以在外面工作。」就和多數新手爸媽面臨的難題一樣，孩子送托嬰中心怕生病，找保母又不安心，托育催生聯盟調查發現，台灣女性如果因育兒，離開職場，再度回到職場機會只有百分之5，導致很多人不敢生育，而現行的居家托育保母採登記制，沒有篩選與退場的機制，會讓爸媽更不安心，托育催生聯盟召集人劉毓秀說，「門檻很低，他就來登記了以後，政府也不能說不，然後也沒有退場機制，除了他被判刑犯了重罪之外，幾乎你們沒有辦法讓他不做保母。」聯盟決定發起公共保母資訊平台，號召資歷兩年以上的保母，必須提供履歷與收托人數並接受查核，資訊透明化，另一方面也要求家長必須遵守，小孩感染疾病不能送托，延遲接送要付加班費，透過簽約，保障雙方。