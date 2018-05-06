















常常發生醫療暴力事件，截至2016年底，衛福部統計台灣平均每年接獲200多起醫療暴力案件。不過，台灣基層護理產業工會反應，其實官方統計數字只是少數，有些診所是不願配合通報，甚至怪護理人員處置不好，診所為了賺錢不敢得失病人。台灣基層護理產業工會，一早來到衛福部前抗議，漠視醫療暴力行為，強調台灣有不少醫療院所吃案，只顧賺錢不顧醫護人員，尤其是封閉型醫療院所，像是洗腎中心，將VIP客人奉為貴賓，護理人員挨打，反而責備護理人員處置不當，相當離譜。有受害者家屬現身控訴，院方助長醫療暴力歪風，「在他過去協助處理他洗腎的過程之中，反手就給了一巴掌，遭受職場暴力，不是應該立即報警立即驗傷嗎？雇主為什麼可以說，因為監視器沒拍到。」台灣基層護理產業工會以行動劇，還原當時醫療暴力事件，認為院方為了賺錢，不敢得罪病人，還要求遭暴力相向的護理人員，繼續照顧病人，導致身心靈受創，自請離職。基護公會認為醫療暴力是公訴罪，醫療院所不能卸責，要求衛福部直接介入調查。工會強調醫療暴力零容忍，要求衛福部，應該對吃案的醫療院所懲處，並要求未來涉及醫療暴力的醫療院所，都該主動配合檢方調查，醫護人員才有安全的工作環境。