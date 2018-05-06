















全國教師工會總聯合會質疑教育部長吳茂昆，發起不接受、不忍受、不配合的三不運動，今天上午吳茂昆主持的課審大會，全教總四位有課審大會教師代表身份的會員就拒絕參加，只進入會場要求吳茂昆下台。全國教師工會總聯合會想進入課綱審議會場，向主持會議的教育部長吳茂昆當面表達訴求，要求下台。教育部不希望一行人進入影響會議進行，最後全教總決定由秘書長李雅菁在內，三位具有課審大會教師代表身份的會員入內表達訴求，其他人繼續在場外高喊口號。他們當面向吳茂昆表達訴求後就離開會場，會議繼續進行，據了解吳茂昆面對全教總統抗議時，僅面帶微笑沒有說話回應。全教總批評吳茂昆言行不適任教育部長，日前發起不接受、不忍受、不配合的三不運動，直到吳茂昆下台為止。因此這場課審大會，有四名具有課審大會教師代表身份的全教總會員也響應運動，拒絕出席。全教總理事長張旭正表示，「今天當大家在講拔管的時候，我們真正在乎的就是，這個人擔任部長，台灣的教育就非常的危險，這個人擔任部長，就是台灣教育的大災難。」教育部對此尚無回應，行政院則重申力挺吳茂昆立場，行政院發言人徐國勇說，「我想課綱就由教育部依權責依法去審理，至於說有關他們這些訴求，我們聽到了，尤其在管中閔事件，我們是支持教育部的立場。」除了教師團體，新北市三個家長協會也發出聯合聲明，質疑吳茂昆的道德操守，要求政府撤換教育部長。