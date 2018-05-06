國道2殉職警今公祭公視 (2018-05-06 00:00)
國道四隊新市分隊警員郭振雄、葉家豪，上月23日在國道一號執勤時過往，今天上午在台南市殯儀館舉行聯合公祭，由內政部長葉俊榮、警政署長陳家欽主持。葉俊榮代表行政院頒發3等楷模獎章給他們，向國道英雄致敬。
公祭會場莊嚴肅穆，由內政部長葉俊榮代表行政院頒發3等楷模獎章給郭振雄、葉家豪家屬，表示敬意。上午台中市、彰化縣等9縣市的警察局都派員參加，就是要送上個月23號在國道一號執勤殉職的兩位員警郭振雄、葉家豪最後一程，包括內政部長葉俊榮，警政署長陳家欽等人都到場致意，而未來這兩位國道英雄，將入祀新化區忠烈祠，台南市代理市長李孟諺說，「市府跟內政部都已經確定可以，現在就是等銓敘部的結果正式核定下來，我想就可以入祀忠烈祠，另外有關於家屬的工作上，我們會跟內政部一起共同合作，讓家屬得到最大的照顧跟安置。」
上個月23號，國道公路警察局第四公路警察大隊新市分隊警員郭振雄、葉家豪執行巡邏勤務，遭營業大貨車疲勞駕駛，偏向路肩高速撞擊，當場不幸身亡因公殉職。因此，如何以科技執法來降低警員攔查風險的可行性也備受焦點，警政署長陳家欽說，「內政部葉部長跟交通部賀陳部長下個禮拜有一個會談，我們會去檢討相關的措施或設備，我們一定會記住這一次慘痛的犧牲。」
現在的科技執法包括雪山隧道，以攝影機加強取締超速或龜速，另外在國一林口路段，也架設攝影機，來加強取締違規插隊下交流道的車輛。警政署表示，內政部跟交通部下週將開會討論，將以安全的方向為考量，改變國道取締違規車輛的作為，應該會有明確方向。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
雙方各說各話！5點看懂陳詩欣與老公間的爭議【KNOWING新聞】
工程師9個月偷拍妻舅老婆63次裸照【中廣新聞網】
影【NOWnews今日新聞】
牛奶小蕃茄行銷國際 香港、泰國、馬來西亞相繼來訪【台灣好新聞報】
又見解除分期付款為由詐騙 嘉市檢警逮人送辦【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》