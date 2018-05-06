















即將進入汛期，水利署要求各縣市要提報「水災危險潛勢地區保全計畫」，不過苗栗卻被議員發現，連續六年的計畫內容，幾乎都是一模一樣，甚至連卸任村長連絡資訊也都沒更新，縣府被質疑螺絲鬆了。拿出苗栗縣，兩個年度的水災危險潛勢地區保全計畫，仔細看看封面，照片標題一模一樣，只差在將105年四月改為106 年四月，內容和圖表，甚至文字敘述，也是幾乎完全相同，苗栗縣議員羅貴星說，「這十年來，我們整個苗栗縣有那麼多的重大災情，水災發生，但是為什麼這些都沒更動過？這是很不可思議的東西，他講得很清楚這些東西都要去做調整，為什麼都沒有(更改)？文字一模一樣，表示都沒有做呀。」這項計畫是水利署，要求各縣市在汛期前提報水災危險潛勢地區保全計畫，以利提供防救災應變程序，和資源調度，而苗栗縣水利處把計畫，委託顧問公司製作，準備提報給水利署，不過卻被發現，連續六年的計畫內容，只有年分改一改，其他幾乎複製貼上，甚至還有已經卸任的村長，連絡資訊也沒更新。苗栗縣府水利處長楊明鐃回應，「我們是委託顧問公司義務幫我們做彙整，並沒有支付任何費用，我們同仁防災地圖比對上有些疏失，我們馬上會再做確認。」苗栗縣府表示，這家顧問公司承攬水情中心的系統維護工程，因此水災危險潛勢地區保全計畫，也由他們免費製作，縣府坦承沒有簽核，但表示每年計畫避難地點以及措施都雷同，防洪構造物也都會仔細檢查，針對相關細節，會要求改善。