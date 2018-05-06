















高雄輕軌從試營運算起，已通車2年多，不過車禍頻傳，截至今年3月，仍有車輛因停在列車通行區域釀禍，高雄市政府決定在7處重要路口，陸續加裝取締照相機，沒想到啟用才一個多月，取締違規就達1千4百多件，顯示用路人至今仍未習慣輕軌。輕軌列車通過路口，一輛小貨車卻還停在輕軌行駛的黃色區域，雖然列車趕緊減速，還是無法避免撞破車門。車禍原因就是小貨車提早轉彎進入路口，才會前後動彈不得，卡在禁停區。高雄市民說，「（這路口)很複雜，然後停就停得很久，所以大家就會有時候就會貪快，就直接闖紅燈或是紅燈就右轉。」輕軌路線上的各個路口，改建成軌道前幾乎都是道路停等區，從2015年10月最早的四個車站試營運至今，不少民眾還是改不了習慣，彎進路口就停在軌道兩側，導致輕軌車禍已經達14件。警方3月16日起，陸續在7個輕軌路口加裝取締照相機，也派員專案取締，才統計到四月底，紅燈右轉等轉彎違規和未依燈號行駛，就有1千4百多件。高雄市交通大隊逕舉組組長黃禮文說，「違規較多就是前鎮(街)跟凱旋 (路)、鎮興街口這個路口，民眾就會容易紅燈右轉。」更有民眾認為，輕軌路口亂象多，可以增加更多取締照相機。而輕軌第二階段已經施工，到時候與車共道，交通狀況恐怕更多，如何引導交通秩序以及做宣導，是市府一大考驗。