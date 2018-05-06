















海軍儀隊上兵蘇祈麟前往美國佛羅里達州參加WDC世界儀隊錦標賽，進入最後八強賽，表演內容包括三度將M1步槍高拋後、背後接槍，還有矇眼操槍等高難度動作，獲得現場選手與觀眾喝采。將M1步槍拋向空中，再從背後接槍，參加WDC世界儀隊錦標賽，挺進個人組決賽的蘇祈麟功力不只如此，還可把槍拋得更高，轉更多圈。誠意十足的精彩表演，現場觀眾也不吝嗇大聲鼓勵，但好戲還在後頭，蘇祈麟接著戴起眼罩與頭盔，矇眼雙手交叉轉槍，接著轉身，背後右手換左手小拋槍。將近5分半鐘的表演，完全零失誤，蘇祈麟表演結束時高喊台灣歡呼，難掩興奮之情，許多外國朋友也為他喝彩，還特別跑來握手拍照。熟悉儀隊表演的資深軍事記者施孝瑋認為，蘇祈麟將國軍儀隊各種基本與高難度動作充份結合融入表演，「可以說是藉由這些基本動作結合，展示得相當精準，然後力道還有技巧都做到相當不錯的地步，我個人是覺得他這次的表演可以說相當的出色。」來自全世界36位好手與會，我國海軍儀隊上兵蘇祈麟闖進前八強，確定名次7日宣布，但不論最後成績為何，都已經展現國軍儀隊戰力為國爭光。