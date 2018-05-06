



























民眾銀行臨櫃海外匯款，銀行會依匯款金額多寡，除了收取最低100元手續費外，還會再加收一筆郵電費220元，海外匯款費用至少300元起跳。不過，第一銀行率先公告，因應法遵、防制洗錢成本提高，郵電費將調漲為300元，漲幅約36%。為防制洗錢，公股銀行計畫調漲海外匯款費用，漲幅將超過三成，多數民眾抱怨漲太多，而且理由太牽強，防治洗錢，卻傷了小老百姓荷包。民眾說，「調漲費率這麼高，我覺得還是遏止不了，他還是有辦法去洗錢啊。」過去銀行臨櫃海外匯款，都會收取一筆至少320元費用，其實這筆費用，包含了銀行手續費以外，還會加收一通「郵電費」，過去只要220元，不過第一銀行率先公告，郵電費將調漲為300元，漲幅約36%。也就是說，未來海外匯款，加上手續費最低100元，一筆海外匯款至少400元起跳，而最高將高達1100元，預計今年6月13號正式調漲。土地銀行也跟進公告，將在6月18號調漲費用。不少公股銀行也計畫跟進。台企銀總經理施建安表示，調漲外匯款費用，是為了反映金融法遵、防制洗錢成本，「所謂的法遵成本現在很高，每一筆交易必須要去查證匯款人跟收款人的來源，所以說現在事實上，每一個銀行的負擔都蠻重的。」另外，彰化銀行也正評估中，預計最快7月以後跟進調漲。銀行高層透露，為了強化法遵及洗錢防制，各家銀行在人力、系統作業端，增加不少成本，未來不只外幣匯款、包括非本行存戶現金兌換，或台幣國內匯款，不排除調整手續費。