















交通部公路總局宣布，經評估後，蘇花改「蘇澳」到「東澳」段，從明天(7號)上午7點30分起，開放大客車通行。另外，為配合開放大客車行駛，公總與宜蘭縣政府同步規劃兩條公車路線，從7號起，提供7天免費搭乘優惠。公總表示，目前小型車行車、車距是50公尺，基於安全考量，大客車與前車、車距，將限制100公尺。至於第3階段大貨車，則需等大客車通行3到6個月後，才評估是否開放，如果依大客車的通車時程估計，最快今年8月初，才會開放大貨車上路。