中國施壓美民航「台港澳」非國家 美發聲明反對公視 (2018-05-06 00:00)
美國白宮5月5號發布聲明，強烈反對中國要求美國多家航空公司，不得將台港澳列為國家，說這根本是「歐威爾式的胡鬧」。對於白宮關切中國施壓矮化台灣，總統府表達感謝之意，但學者認為，美國之所以嚴厲譴責中國，是因為國家內政受到干涉。
預訂國際機票，必須先填上城市名，同時也會顯示國家名稱，但美國多家航空公司被中國民航局要求，不能將台港澳標註為國家，引起美國白宮不滿，發出聲明譴責中國，說這是歐威爾式的胡鬧，形容中國以極權壓迫控制思想，強烈反對中國強迫美國企業使用特定政治語言，對此總統府表達感謝。
府方指出，台灣的國際處境艱難，中國打壓也沒停過，但仍然會努力維持區域穩定，不過這次美國白宮的聲明，是否代表對台灣友善，學者們普遍認為，這是兩回事。政治大學國際事務學院名譽教授 丁樹範表示，「中國現在要求美國聯合航空或這個AA要改，把台灣不能變成一個單獨的國家，所以這等於是徹底干涉美國內政，美國當然就不高興，是不是對台灣友好，這是另外一回事，至少這是徹底的中國干涉美國內政。」淡大國際事務與戰略研究所副教授黃介正也認為，中國打壓台灣的國際空間，主意打到美國身上，讓白宮難以接受，而聲明中用詞強硬，是美國整體對中政策上，堅定的表現，並不是為台灣挺身而出。
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