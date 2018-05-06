夜讀丨讀懂《孫子兵法》這五種大智慧，人生將提升一個境界

京博國學（ID：jingboguoxue） 雅君



提到《孫子兵法》，大概無人不知，無人不曉。《孫子兵法》是我國現存最早的一部兵書，成書於春秋戰國之交；同時，也是我國古代最著名的軍事謀略著作，其中的一些思想不僅能在戰爭過程中起到指導意義，同樣地也能適用於我們生活。

讀懂《孫子兵法》中的大智慧，對於指導人生意義、提升人生境界將會大有裨益。

一、了解別人是聰明，看清自己才是智者

知己知彼者，百戰不殆；

不知彼而知己，一勝一負；

不知彼，不知己，每戰必殆。

既了解對手，又了解自己，這樣子打一百場仗也不會有任何危險；如果只了解自己的缺點和長處，那麼勝負大約會對半開；但是一旦既不清楚對手的情況，也看不清自己的長處和劣勢，那麼每次對決都會有危險。

很多人在看到這句話時，首先會想到「我要去了解我的對手」，從而預先設計、制定合適的敵我對抗策略，卻往往會忽略正視自己。

了解自己是一門人生必修課，坦然地審視自己的每一個缺點、每一次不足，肯定自己的每一次進步、每一分付出，是勇氣和智慧的象徵。

所以下次，如果職場上有一個升職機會，請千萬別去一個勁兒打探競爭者的醜聞和優勢了，先審視自己，判斷自己所處的形勢，再做下一步打算吧。

二、學會隱藏，出奇制勝

凡戰者，以正合，以奇勝。

故善出奇者，無窮如天地，不竭如江海。

只要是戰爭對抗，往往是以「正兵」當敵，以「奇兵」取勝。善於出奇制勝的將領，他的戰略陣法就會像天地那樣無窮無盡，如江河海洋一樣不會枯竭。

這裏面的「奇」，可並不是「奇怪」的「奇」，而是「奇偶」的「奇」，意思是零兵、預備軍。《尉繚子》有言曰，「正兵貴先，奇兵貴后」，就是說要保存一部分實力，留住取勝的關鍵，王牌后發。

奇襲得勝、以多勝少畢竟是小概率事件，只有手握「奇兵」，關鍵時刻出奇制勝，才能最終笑傲群雄。

這就啟示我們，在生活工作中，不要一股腦兒地把所有的底線和王牌亮給對手。適當留一手，非但不是陰險的表現，反而是藏銳出奇的好方法。

三、學會等待，你會獲得更多

故經之以五事，一曰道，二曰天，三曰地，四曰將，五曰法……故校之以計而索其情，曰：主孰有道？將孰有能？天地孰得？法令孰行？兵眾孰強？士卒孰練？賞罰孰明？

《亮劍》里一句經典的台詞說的是，狼行千里吃肉。狼為了捕獵一個牛羊群，能夠隱忍尾隨千里，在等待中準備，蓄積力量，「天時地利狼和」之後才會果斷出擊。

和狼一樣的，孫子在「總計篇」中講到，想要戰爭取得勝利，一定要計劃準備好自己的方方面面，從經濟、政治、作戰環境到兵法、將領、士卒狀況等等，都需要仔細調查、認真改革、力求完美。

由此，我們可以想一想在日常工作生活中，想要拿下一個大case，是不是經歷了長時間的市場調研和精心策劃，各方各面的材料一應俱全、無所不知？想要參加一個重要考試，是不是熬過了無數個日日夜夜，從完全的門外漢變成專業的精通人？

準備和等待的過程固然艱苦，然而一旦萬事俱備，只需要一次東風，就能讓你一舉突襲，享受勝利的快樂。

四、將目光放得長遠些

凡用兵之法，馳車千駟，革車千乘，帶甲十萬，千里饋糧，則內外之費，賓客之用，膠漆之材，車甲之奉，日費千金，然後十萬之師舉矣。

但凡需要興兵打仗，就需要國家付出大量的人力物力財力，甚至可能會造成民不聊生、諸侯四起，國之將亡。

雖然西漢武帝立誓大敗匈奴，「雖遠必誅」，舉全國之力而勝之，可是後果卻是接踵而來，數年的國庫空虛、天下百姓愁苦都成為了漢武帝舉兵匈奴的代價。不過總的來看，漢武帝誅匈奴，掃除外患，安定邊疆，有利於國家長久的經濟文化發展，功大於過。

這從側面告訴我們，做一件事情一定要有長遠的打算，看一下這件事做了之後有什麼代價，這個代價是不是自己承受得起的，從全局來看這件事做的值不值得。只有考慮好代價問題和補救的能力，做決定、去實踐，才會心中有底，不再患得患失。

五、勝敗乃兵家常事

俗話說得好，「勝敗乃兵家常事」。即使有了天降神兵、至尊兵法，也沒有人敢保證自己能夠百戰百勝，獨步天下。

所以說，當我們從全方位去看待《孫子兵法》，就會發現，其實兵法不止教給我們如何去取勝，也從側面告訴我們要學會接受戰敗。人生不如意事十有八九，只有坦然面對失敗，抱定一種「大不了從頭再來」的瀟洒和坦然的胸懷，那麼你也就成為了少有的大智慧者。

美劇《紙牌屋》其中有一句台詞是，「一個人的品行不取決於這人如何享受勝利，而在於他如何接受失敗。」擊到谷底並不可怕，只要能夠反彈，照樣能見到柳暗花明，照樣能做到東山再起。

來源：京博國學（ID：jingboguoxue）

作者：雅君，京博國學外聘作者。