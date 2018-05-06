5月4日，國資委主任肖亞慶主持召開主任辦公會議。《每日經濟新聞》記者注意到，「研究中央企業提高關鍵核心技術自主創新能力工作」被列為會議的核心議題之一。

會議指出，中央企業要在重點產業瓶頸和關鍵核心技術研發上加快攻關，努力取得實實在在的成果。要圍繞做強做優做大國有資本，培育具有全球競爭力的世界一流企業的目標，集中力量攻克「卡脖子」問題。

記者發現，不只是在此次會議上，近一段時間以來，國資委有關負責人在多個場合反覆強調央企推進自主創新工作的重要性和迫切性。與此同時，記者也觀察到，最近的一個月內，國資委有關負責人密集調研了一批承擔自主創新研發任務的中央企業。未來央企將在哪些重點領域實現突破，圖景已「躍然紙上」。

多場合談自主創新重要性 5月4日的會議還指出，中央企業要凝心聚力投入新一輪關鍵核心技術攻關，不斷實現更多突破，取得更大成績，作出更大貢獻。要積極為中央企業突破關鍵核心技術創造良好環境，加強組織領導和統籌協調，加大考核、分配、人才等方面支持力度，發揮協同優勢，加快實施一批自主創新重大項目和工程。

記者注意到，此前，5月3日，國資委黨委書記郝鵬在一場創新獎頒獎活動上表示，中央企業作為國家科技創新的主力軍，必須緊緊牽住核心技術自主創新這個「牛鼻子」，抓緊突破前沿技術和關鍵核心技術。

同時，他還指出，各中央企業要創造一批優秀成果，培育一批領軍人才，打造一批平台載體，形成一套管用機制，推廣一批經驗典型，推動中央企業青年創新創業工作取得新的更大成效。

而《每日經濟新聞》記者在4月21日召開的第二屆中國企業改革發展論壇現場也注意到，出席此次活動的肖亞慶用很大篇幅闡述了強化自主創新對中國企業特別是中國國有企業的重要性。

肖亞慶表示，強化自主創新是提升企業核心競爭力優勢、擺脫受制於人局面的根本途徑。必須著力在自主創新特別是原始創新方面下更大的功夫。

針對推動自主創新的重要性和國企央企在這一過程中的作用，肖亞慶表示：「當前，全球科技創新迅猛發展，轉化為生產力和經濟效益的周期大大縮短，國有企業必須勇擔創新重任，走在行業技術發展前列。要大力提升企業的自主創新能力。」

中國已在5G領域掌握話語權 記者觀察到，最近一段時間，國資委有關負責人密集調研了一批正在5G、節能環保等前沿領域開展自主創新實踐的中央企業。

4月19日，郝鵬赴電信科研院調研，通過量子實驗室和信息安全研發平台等，詳細了解了5G移動通信技術研發情況和市場前景。

記者留意到，此前，電信科研院院長童國華曾就中國5G技術進展公開表示，2018年下半年，中國將進入5G規模試驗階段，2019年會完成規模化的商用。未來中國將掌握5G技術上最大的話語權。

他提出：「我們的無線通信技術，從1G到現在的5G，經歷一個跟跑、並跑到領跑的階段。通信的三大領域是傳輸、交通、無線，我國最先有技術突破的是傳輸領域，然後是交通和無線領域。通信技術領域是中國跟世界高新技術差距最小的一個領域，現在是『並跑』，甚至在部分技術上處於『領跑』地位。」

再如，4月24日，郝鵬赴中國節能調研。調研期間，他指出，要全力推動創新發展，著力在技術創新、商業模式創新和體制機制創新上下功夫，從根本上解決核心技術受制於人的問題，不斷提升企業核心競爭力。

此外，相關專家也向記者表示，目前，國企央企正在高技術領域密集布局，為未來的自主創新發展打下良好基礎。

國務院國資委研究中心副研究員周麗莎此前就曾對《每日經濟新聞》記者表示，目前，國企央企正在向高質量、創新型發展邁進。在這一過程中，進行了產業的布局優化，更加關注高附加值的產品。在當前歷史時期，國企央企中機械、交通、石油石化等行業都已經向戰略性支柱型產業進行布局，各大國企央企的投資方向也向優勢產業和高端製造業集中。