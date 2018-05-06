根據義大利亞馬遜網站的泄露，萬代南夢宮即將到來的《靈魂能力6》可能會在2018年秋季發佈。

這款遊戲的發售窗口原本只是模糊的2018年，根據網站上的廣告顯示，發售日期為2018年9月27日。直到2018年9月27日才發佈，不過該網站現在已經撤掉了這個日期。自從去年TGA上公佈了《靈魂能力6》之後官方幾乎沒有再透露任何消息。

《靈魂能力6》十款有虛幻4引擎打造的3D格鬥遊戲，並且會成耨會持續更新、加入新設計。此外，還有一系列新的角色以及老角色的回歸，改良的遊戲機制、動態的戰鬥，是2012年《靈魂能力5》之後，系列推出的首個主線遊戲，《靈魂能力:失落之劍》和《靈魂能力：金剛之魂》只能算是衍生遊戲。

這並不是亞馬遜地區商店第一次（潛在地）泄露遊戲的發售日期了。今年1月份，西班牙亞馬遜意外地泄露了《腐爛國度2》和《除暴戰警3》地發售日期，後者還沒有得到微軟的最終證實。目前《靈魂能力6》9月27日地發售日期還有待考證，但離萬代正式公佈應該不遠了。