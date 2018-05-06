守望先鋒挑戰者系列賽專屬門票獲讚：忍不住想收藏北京新浪網 (2018-05-06 21:41)
備受期待的中國區《守望先鋒挑戰者系列賽》線下賽即將於5月11日鳴鑼開戰，半決賽的四支戰隊都是守望先鋒數一數二的戰隊，吸引無數玩家們關注。前陣子官方免費發票活動在電競圈掀起一陣高潮，這幾天陸續有玩家收到自己的專屬門票，並引發玩家的討論。究竟讓人翹首以盼的專屬門票長什麼樣呢？讓收到門票的小編來為你揭秘吧。
此次活動是由暴雪和網易CC直播聯合主辦，不得不說兩大行業大咖，就連門票設計都如此與眾不同。與其說是一張門票不如說一張卡片，簡單明了的設計，OC信息，場館信息，戰隊以及合作渠道的LOGO展示，給人很高大上的感覺。每張票上面有一個專屬的二維碼，同時還傳遞了OC賽事理念「挑戰不息」。如此大氣的票面，看完比賽之後真是忍不住要收藏起來。
當然值得一提的還屬門票的發放方式，與傳統的現場取票不同，官方建立了守望先鋒挑戰者系列賽票務組郵箱，每一張門票都是親自發放到觀眾郵箱中。這才是真真正正的邀請各位挑戰者們來觀看比賽。並且每一封郵件都貼心的寫好了賽事介紹和場館介紹，小編也是第一次收到這麼富含用心的門票，看起來主辦方還是特別重視觀眾的！
不管從票面設計還是門票發放方式，都可以看到主辦方很用心，而從領票活動中，也看到了玩家們對於守望先鋒以及守望先鋒賽事的熱情，雖然還有部分小夥伴沒有搶到門票，也不要遺憾，至少還可以通過直播為各位選手一起加油吶喊。和小編一樣，手疾眼快搶到門票的小夥伴，5月11日和5月13日一定要拿出自己的激情，為所有選手吶喊，同時也為了我們一直堅持守望先鋒的熱情所吶喊！這個世界需要更多英雄，願我們都成為堅韌頑強的挑戰者！
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