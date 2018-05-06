原標題：【奮進 巨變 展望】災難在這裏凝固，但是希望從這裏啟航



遇難者公墓。 記者 劉嵩 攝

？？？？華龍網5月6日21時10分訊（四川特派記者 劉嵩）北川，5·12特大地震受災最嚴重的地方。老縣城臨湔水，環險山，在地震中遭到了滅頂之災，整個縣城淪為廢墟。

北川大酒店遺址。 記者 劉嵩 攝

？？？？北川老縣城地震遺址，是全世界唯一整體原址原貌保護、規模最大、破壞類型最全面、次生災害最典型的地震災難遺址區。規劃保護面積2.66平方公里，核心保護面積0.79平方公里。2010年5月面向社會公眾適度開放；2012年7月，被四川省政府核定為是省級重點文物保護單位。

北川中學遺址。 記者 劉嵩 攝

？？？？在殘垣瓦礫中，在廢墟上，我們的採訪異常沉重。儘管十年已經過去，但是當我們親臨其境時依然會心痛。當我們穿行在倒塌的樓宇中，似乎還隱隱地聽到了那地下深處的呼救聲。

？？？？十年，彈指一揮間，北川新城區拔地而起，樓房鱗次櫛比，街路寬闊潔凈，城市規劃既有歷史文化的深遠意蘊，又有現代城市的特徵。

？？？？在北川採訪，更願意聽人談起這十年的改變，更願意看北川的新變化，新發展。

北川新城展新貌。 記者 劉嵩 攝

？？？？今天的北川，正深入學習貫徹落實中央、省委、市委系列重大決策部署，全面推進「五位一體」總體布局和「四個全面」戰略布局，切實踐行「五大發展理念」，堅定不移把脫貧攻堅作為首要目標、把永續發展作為關鍵目標、把民生改善作為終極目標，專注科學發展、跨越發展基本取向，大力實施「品牌先導、綠色崛起、雙創驅動、開放粘合」戰略，著力打造文旅發展引領區、精品農業示範區、通航經濟創新區、應急產業先行區，努力建成「大美羌城、生態強縣、小康北川」。