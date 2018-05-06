汶萊「全國家庭日」活動聚焦毒品犯罪北京新浪網 (2018-05-06 21:45)
原標題：汶萊「全國家庭日」活動聚焦毒品犯罪
新華社斯里巴加灣市５月６日電（記者薛飛）汶萊政府機構和非政府組織６日舉行自行車騎行等豐富多彩的文體娛樂活動，慶祝第七個「全國家庭日」，並將遏制毒品及相關犯罪活動作為今年的宣傳重點。
當天舉行了總長１１.４９公里的「全國家庭日」環市區騎行活動，吸引汶萊蘇丹哈桑納爾·博爾基亞、多名王室成員、政府高官以及皇家武裝部隊官兵等參加。
此外，許多家庭全員出動，在斯里巴加灣市區載歌載舞，參與拔河、尋寶等遊戲和體育活動，分享家庭團聚的歡樂。
自２０１２年開始，汶萊將每年５月的第一個星期日定為「全國家庭日」，以期增進家庭和睦、社區團結，進而推動國家和諧穩定發展。今年，這一活動延續了去年的主題，仍是「家庭有愛，國家繁榮」，並將遏制毒品及相關犯罪活動作為重點宣介內容。
汶萊是東盟犯罪率較低的國家之一，但近年來毒品犯罪率不斷上升。汶萊政府有關部門官員表示，毒品犯罪導致盜搶等相關犯罪活動增多，嚴重威脅家庭與社會的和諧穩定，今年「全國家庭日」以及全年的家庭主題活動都將重點宣介毒品的危害及其惡劣影響。
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