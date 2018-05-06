原標題：重慶渝北回興街道藍色星空小區發生火災 幸無人員傷亡



6日晚，渝北回興街道藍色星空小區一住宅樓11樓發生火災。 微博網友「@佳佳佳佳妹」供圖 華龍網發

？？？？華龍網5月6日21時30分訊（首席記者 徐焱）今（6）日晚7時30分左右，重慶渝北區回興街道藍色星空小區一住宅樓11樓發生火災。記者從消防方面了解到，晚8時10分火已被撲滅，所幸火災未造成人員傷亡。

？？？？據了解，消防部門共調派了8輛消防車和40餘名消防官兵前往處置，在接警后10分鐘內便趕到了現場，並於20時10分將火徹底撲滅。

？？？？記者了解到，著火建築為鋼混結構，地上20層。火災中主要燃燒物質為電器、傢具、生活物品等。

？？？？所幸此次火災未造成人員傷亡，目前火災原因及財產損失正在進一步調查統計中。