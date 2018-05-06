中華職棒／陳禹勳狂飆149公里 感謝球隊幫忙守住NOWnews今日新聞 (2018-05-06 21:40)
Lamigo桃猿隊守護神「鄉長」陳禹勳今（6）日幫球隊守住勝利，自己也拿下本季第8次救援成功，他賽後表示：「感謝球隊幫我守住勝利。」
陳禹勳去年對富邦從未失分，不過今年他出賽至今已經失8分，他認為富邦特別對他有研究。
不過陳禹勳也飆出本季最快149公里速球，但他仍不滿意説：「不過這場保送也是我本季最多。」
陳禹勳9局上來就對張建銘投出觸身球，下一棒胡金龍也是保送，不過他讓蔣智賢擊成一壘飛球，被陳俊秀美技接殺，他賽後表示：「感謝俊秀，一個人沒辦法贏，還是要靠團隊。」
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