▲Lamigo桃猿投手陳禹勳。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.05）

Lamigo桃猿隊守護神「鄉長」陳禹勳今（6）日幫球隊守住勝利，自己也拿下本季第8次救援成功，他賽後表示：「感謝球隊幫我守住勝利。」

陳禹勳去年對富邦從未失分，不過今年他出賽至今已經失8分，他認為富邦特別對他有研究。

不過陳禹勳也飆出本季最快149公里速球，但他仍不滿意説：「不過這場保送也是我本季最多。」

陳禹勳9局上來就對張建銘投出觸身球，下一棒胡金龍也是保送，不過他讓蔣智賢擊成一壘飛球，被陳俊秀美技接殺，他賽後表示：「感謝俊秀，一個人沒辦法贏，還是要靠團隊。」