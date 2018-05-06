原標題：這個曾被中國人羡慕的國家慘了，又被美元坑得一塌糊塗



半個月內，當美元指數從89一躍反彈至93下方時，非美貨幣各自承壓，新興經濟體貨幣在一片驚栗中開始大跳水。

其中，最為恐慌的莫過於阿根廷比索，在上周四一天之內，對美元匯率大跌7.8%，為三年內最大單日跌幅，引得阿根廷貨幣當局八天連續三次加息，以阻止資金大規模外逃。

目前，阿根廷的基礎利率已經高達驚人的40%，讓國內民眾和企業難以承受。但是，阿根廷中央銀行仍然義無所顧選擇加息的手段，以阻止匯率崩盤盡顯其絕望式抉擇。且為應對今年以來的貨幣危機，阿根廷貨幣當局耗費了10%的外匯儲備。

阿根廷之外，新興經濟體中的墨西哥、俄羅斯、土耳其、巴西等國貨幣都開始巨幅波動。連作為發達經濟體的香港，港元也觸及了33年低位，迫使貨幣當局總共13次拋出65億美元，才使港元暫得平穩。

但阿根廷比索崩盤式的下跌是恐慌式的，如不阻止，後果不堪設想。這個在100年前與美國並列全球最富有的國家，已經成功的從發達國家跌落至發展中國家之列，這絕無僅有的現象被稱為阿根廷之迷。今日的阿根廷工業單一，通脹惡化，連年巨額赤字，但卻實行外匯自由兌換制度，國際資本可隨意進出，讓阿根廷在國際金融動蕩中顯得極為脆弱。

▲阿根廷比索對美元走勢圖

這次美元和美債收益率的上漲，造成投資者從新興經濟體逃離，連拉美的經濟學家都感嘆，「真正令人驚訝的是，事情來的如此迅速和突然。」充當滅火員的阿根廷中央銀行，盡其所能，使得阿根廷比索在上周五上升了5.12%，但是絕望式加息之後，比索未來的走勢仍然讓人擔心。因為美債收益率走高和不斷強化的加息預期，將支撐美元未來進一步走強，阿根廷面臨的未來仍然非常兇險。

龐大的外匯儲備、適當的外匯管制，以及強大的經濟基礎，此時顯得尤為重要。

對於中國而言，十九大報告要求，要堅決打好防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰。中央經濟工作會議再次強調，打好防範化解重大風險攻堅戰，重點是防控金融風險。對於金融風險中國已具有相當的清醒意識。海通證券在研報中認為，國內資產泡沫也會受美國加息的衝擊，而未來要堅定不移去槓桿、補短板，靠創新發展長期立於不敗之地。