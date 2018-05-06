中職富邦悍將隊6日先發投手陳鴻文（左起）主投5局失1分無關勝敗，退場後與洋投布魯斯（Bruce Billings）、羅力（Mike Loree）與伍鐸（Bryan Woodall）在場邊觀看比賽，為隊友加油。中央社記者張新偉攝 107年5月6日