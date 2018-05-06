陳俊秀讓球落地技巧雙殺 化解危機中央社 (2018-05-06 22:10)
中職Lamigo桃猿隊與富邦悍將隊5日交手，7局悍將隊林哲瑄觸擊失敗，讓桃猿隊一壘手陳俊秀（圖）有機會製造雙殺；陳俊秀6日說，隨時都會預想場上守備狀況。中央社記者張新偉攝 107年5月6日
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上一則：富邦悍將羅力傷勢無大礙
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